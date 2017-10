Blumenau supera Brusque e sai na frente na luta pelo título do Estadual de basquete

Decisão 24/10/2017 | 20h12 Atualizada em

Blumenau (branco) venceu Brusque no primeiro jogo da decisão do Estadual Foto: Patrick Rodrigues / Diário Catarinense

No tira-teima da final do Campeonato Estadual de Basquete adulto masculino, o primeiro capítulo terminou com a vitória de Blumenau. Jogando em casa, no Ginásio Ipiranga, a equipe bateu Brusque por 83 a 77 nesta terça-feira. Agora, a equipe pode conquistar o título se vencer o segundo jogo, na próxima sexta, às 18h, na Arena Brusque, casa do adversário. Em caso de triunfo do time brusquense, haverá o terceiro e decisivo confronto, no sábado.

Em casa e com o apoio da torcida, Blumenau tratou de mostrar logo as armas. Começou anotando os primeiros pontos e seguiu à frente no placar. Brusque chegou a se aproximar, mas viu o adversário vencer o primeiro quarto por 23 a 19.

No segundo a história se repetiu. Os donos da casa empilhavam pontos, enquanto os erros – e os nervos – dos visitantes se afloravam. Nos minutos finais, o técnico do time brusquense, Alexandre Barros da Rocha, o Bicudo, pediu tempo e cobrou empenho dos atletas. Não foi o suficiente. A equipe tentou reverter o placar, mas Blumenau chegou a abrir dez pontos de vantagem, manteve-se na frente e fechou o primeiro tempo em 44 a 36.

No intervalo, o técnico de Blumenau, Sérgio Luís Corrêa Carneiro, o Serjão, pediu menos ansiedade da equipe na definição dos contra-ataques. Foi atendido. O time abriu nova vantagem e chegou a estar 12 pontos à frente. Brusque reagiu, mas não o suficiente para pelo menos empatar. O time da casa fechou o quarto tempo em 62 a 52.

Nos dez minutos finais, Brusque conseguiu equilibrar o confronto e diminuiu a vantagem de Blumenau. Faltando menos de dois minutos para o fim da partida, a equipe da casa estava apenas dois pontos à frente. Mas com um cesta de três pontos, o time blumenauense respirou no jogo e depois fechou o placar em 83 a 77.

Um passo importante de Blumenau na conquista do título. Já Brusque terá de reverter em casa, vencer na sexta e provocar o terceiro duelo, no sábado. Promessa de emoções no baquete catarinense.

Nesta terça-feira

Blumenau 83 x 77 Brusque

Próximos confrontos *

Sexta-feira - 18h - Brusque x Blumenau, na Arena Brusque, em Brusque

Sábado - 15h - Brusque x Blumenau (se necessário), na Arena Brusque

* Série melhor de três jogos