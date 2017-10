Blumenau e Chapecó decidem o Estadual de basquete feminino

Campeonato Catarinense 14/10/2017 | 08h30 Atualizada em

A decisão do Campeonato Catarinense de basquete adulto feminino será disputada neste sábado no Ginásio Vasto Verde, em Blumenau. A decisão do título será entre a equipe da casa e Chapecó, a partir das 18h, com transmissão ao vivo nas páginas do Diário Catarinense, do A Notícia (Joinville) e do Santa (Blumenau) no Facebook.

A segunda rodada do quadrangular final ocorreu na noite desta sexta. Blumenau venceu Itajaí, enquanto Chapecó passou por Rio do Sul. Na rodada de abertura, na quinta, Chapecó venceu Itajaí por 55 a 22, e Blumenau passou por Rio do Sul por 105 a 22. Rio do Sul e Itajá fazem o jogo que antecede a decisão, às 16h, também com transmissão ao vivo.

