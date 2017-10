Blumenau e Brusque vão decidir o Campeonato Estadual de basquete

Toque de Letra 22/10/2017 | 17h37 Atualizada em

Com a vitória sobre Joinville por 64 a 50, neste domingo, Blumenau se credenciou para disputar a final do Campeonato Catarinense de Basquete adulto masculino contra Brusque. A primeira partida ocorre nesta terça-feira, às 18h, no Clube Ipiranga, em Blumenau. A decisão é em uma série melhor de três confrontos. O segundo jogo está marcado para sexta, no mesmo horário, na Arena Brusque. O terceiro, caso seja necessário, também será em Brusque.

Nas semifinais, também disputadas em melhor de três jogos, o duelo entre Blumenau e Joinville foi marcado pelo equilíbrio. Depois de vencer o primeiro jogo por 76 a 72, em casa, a equipe blumenauense perdeu no sábado em Joinville por 92 a 79, o que provocou o terceiro confronto. Neste domingo, Blumenau voltou a superar o time adversário e ganhou por 64 a 50, carimbando passaporte para a decisão.

Na outra semifinal, a equipe de Brusque saiu vitoriosa das duas partidas e evitou o terceiro confronto. O time venceu Joaçaba por 78 a 63 no primeiro jogo, fora de casa, e na noite de sexta, diante de seu torcedor, fez 89 a 76.

Basquete de Joinville perde o terceiro o jogo da semifinal para Blumenau e está fora do Estadual

Magic Paula elogia basquete de SC: "Trabalho precisa ser copiado no país"