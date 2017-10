Betão destaca valentia do Avaí contra o Vasco: "Lutamos diante das nossas forças"

Série A 13/10/2017 | 20h37 Atualizada em

Identificado com o Avaí e respeitado pela torcida por causa da liderança e da garra, o zagueiro Betão fez no meio da semana seu primeiro gol com a camisa do azurra. Foi o único tento da equipe na derrota por 2 a 1 para o time carioca. Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o defensor disse que ficou feliz ao balançar a rede, mas que teria sido melhor com um resultado positivo. Ainda destacou a valentia da equipe, que não se acovardou e buscou ao menos o placar igual até o fim do jogo.

— Feliz com a possibilidade de retribuir o carinho de todos aqui no clube, dos torcedores, de poder passar alegria. Pra mim, principalmente, foi momento muito feliz e espero repetir em alguns jogos — destacou o zagueiro.

Para Betão, as duas derrotas seguidas em casa tiveram desfechos diferentes. Contra o Atlético-GO, o Avaí não merecia nem o empate, na opinião do defensor. Já diante do Vasco, na quarta, a equipe teve um bom desempenho na etapa final.

— Em todas as situações eu tendo olhar o lado bom, diante de todas as derrotas sempre procura tirar uma lição. Contra o Atlético-GO a gente não merecia nem o empate. Agora, contra o Vasco, não nos acovardamos em nenhum momento. Sofremos um golpe duro com dois minutos de jogo, ficamos ali salientando pra toda equipe que tinha mais jogo pela frente. Depois sofremos mais um e, mesmo assim, a gente não desistiu, a gente lutou diante das nossas forças, tentamos propor o jogo no segundo tempo com as alterações que foram feitas. Acho que o time entendeu a necessidade do que precisaria ser feito. A agente fez. Infelizmente não conseguimos, pressionamos, acho que foi o jogo que a gente teve mais posse de bola, apesar de o Vasco ter um jogador a menos, mas tentamos de todas as maneiras — frisou.

O Avaí volta a campo no domingo, às 17h, em jogo contra o Fluminense, no Maracanã.

