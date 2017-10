Bayern de Munique vence Leipzig e assume liderança da Bundesliga

Berlim 28/10/2017 | 16h47

O Bayern de Munique venceu o RB Leipzig (3º) por 2 a 0, neste sábado, pela 10ª rodada da Bundesliga, e aproveitou a derrota por 4 a 2 do Borussia Dortmund (2º) para o Hannover para assumir a liderança da competição.

Os bávaros chegaram aos 23 pontos e contaram com gols do colombiano Jámes Rodríguez, aos 19 minutos do primeiro tempo, e do polonês Robert Lewandowski, aos 38, para abrirem três pontos de vantagem para os rivais na briga pelo título.

O Leipzig ainda perdeu Naby Keita por expulsão, aos 9 minutos da segunda etapa, e não conseguiu reagir com um a menos. O time se mantém na terceira colocação, com 19 pontos.

Foi a quinta vitória seguida do time, desde que o técnico Jupp Heynckes assumiu a equipe após a demissão do italiano Carlo Ancelotti.

Mais cedo, o Hannover se aproveitou da força como mandante e chegou à quarta posição, entrando na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Para isso, contou com gols do brasileiro Jonathas (20 minutos) e do togolês Ilhas Bebou (40). Em ambas ocasiões o Dortmund buscou o empate, com o francés Dan-Axel Zagadou (28), e com o ucraniano Andrei Yarmolenko (52). Aos 59, Zagadou foi expulso e deixou o Dortmund com um a menos. Felix Klaus fez o terceiro (60) e Bebou definiu a vitória (86).

Nos outros jogos do dia, o Schalke 04 (5º) empatou em 1 a 1 com o Wolfsburg (13º). Já o Borussia Mönchengladbach (6º) venceu por 3 a 1 o Hoffenheim (7º) e escalou na tabela.

O Bayer Leverkusen (8º) afundou ainda mais o lanterna Colonia ao vencer por 2 a 1 e entrar na briga pelas vagas europeias.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Mainz - Eintracht Frankfurt 1 - 1

- Sábado:

Hoffenheim - B. Moenchengladbach 1 - 3

Hertha Berlim - Hamburgo 2 - 1

Schalke 04 - Wolfsburg 1 - 1

Bayer Leverkusen - Colônia 2 - 1

Hannover - Borussia Dortmund 4 - 2

Bayern de Munique - RB Leipzig 2 - 0

- Domingo:

(12h30) Werder Bremen - Augsburg

(15h00) Stuttgart - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 23 10 7 2 1 24 7 17

2. Borussia Dortmund 20 10 6 2 2 27 11 16

3. RB Leipzig 19 10 6 1 3 16 12 4

4. Hannover 18 10 5 3 2 14 9 5

5. Schalke 04 17 10 5 2 3 13 10 3

6. B. Moenchengladbach 17 10 5 2 3 16 18 -2

7. Hoffenheim 16 10 4 4 2 17 14 3

8. Bayer Leverkusen 15 10 4 3 3 22 15 7

9. Eintracht Frankfurt 15 10 4 3 3 11 10 1

10. Hertha Berlim 13 10 3 4 3 11 12 -1

11. Augsburg 12 9 3 3 3 12 10 2

12. Mainz 11 10 3 2 5 11 16 -5

13. Wolfsburg 10 10 1 7 2 10 13 -3

14. Stuttgart 10 9 3 1 5 6 11 -5

15. Freiburg 8 9 1 5 3 6 17 -11

16. Hamburgo 7 10 2 1 7 7 17 -10

17. Werder Bremen 5 9 0 5 4 3 9 -6

18. Colônia 2 10 0 2 8 4 19 -15

* AFP