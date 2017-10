Barcelona vence Málaga e protege liderança isolada na Espanha

Madri 21/10/2017 | 19h12

O Barcelona conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o lanterninha Málaga e somou três pontos que lhe permitem manter a liderança isolada do Campeonato Espanhol, neste sábado pela 9ª rodada da competição.

O jovem Gerard Deulofeu abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo e o capitão Andrés Iniesta ampliou aos 11 do segundo tempo.

Após perder a campanha perfeita na Liga na semana passada contra o Atlético de Madrid (1-1), o Barcelona reencontrou o caminho das vitórias e soma 25 pontos, quatro a mais que o Valencia, que mais cedo goleou por 4 a 0 o Sevilla.

O Real Madrid, terceiro colocado com 17 pontos, receberá no domingo o Eibar (16º), enquanto o Atlético (4º, 16 pts) visita o Celta (10º) em Vigo.

Foi uma partida muito confortável para a equipe do técnico Ernesto Valverde, que abriu o placar logo no primeiro ataque, numa jogada que deveria ter sido anulada, já que a bola saiu claramente de campo antes de Lucas Digne cruzar para Deulofeu marcar.

O Málaga não conseguiu assustar o gol do Barcelona, que teve 80% de posse de bola e fechou a conta no segundo tempo com Iniesta, chutando cruzado após receber passe açucarado de Lionel Messi.

Mais cedo, o Valencia goleou o Sevilla (6º) por 4 a 0 e somou três pontos que o consolidam na vice-liderança da Liga.

O português Gonzalo Guedes foi o grande destaque da partida, anotando dois gols. Completaram o placar o italiano Simone Zaza e Santi Mina.

A derrota agrava a crise no Sevilla, que perdeu três dos últimos quatro jogos que disputou e foi goleado pelo Spartak (5-1) no meio de semana pela Liga dos Campeões.

Em outros jogos deste sábado, o Betis (5º) derrotou o Alavés (19º) por 2 a 0, enquanto Levante (12º) e Getafe (13º) empataram em 1 a 1.

- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Levante - Getafe 1 - 1

Betis - Alavés 2 - 0

Valencia - Sevilla 4 - 0

Barcelona - Málaga 2 - 0

- Domingo:

(08h00) Villarreal - Las Palmas

(12h15) Celta Vigo - Atlético de Madrid

(14h30) Leganés - Athletic Bilbao

(16h45) Real Madrid - Eibar

- Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad - Espanyol

(17h00) Deportivo La Coruña - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 9 8 1 0 26 3 23

2. Valencia 21 9 6 3 0 25 10 15

3. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

4. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 13 5 8

5. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

6. Sevilla 16 9 5 1 3 9 8 1

7. Leganés 14 8 4 2 2 7 3 4

8. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

9. Villarreal 13 8 4 1 3 11 10 1

10. Celta Vigo 11 8 3 2 3 18 13 5

11. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

12. Levante 11 9 2 5 2 9 11 -2

13. Getafe 9 9 2 3 4 11 10 1

14. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

15. Deportivo La Coruña 8 8 2 2 4 9 16 -7

16. Eibar 7 8 2 1 5 3 17 -14

17. Girona 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Las Palmas 6 8 2 0 6 7 18 -11

19. Alavés 3 9 1 0 8 3 14 -11

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

