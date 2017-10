Aumenta para 32 número de vítimas em incêndios na Califórnia

San Francisco 13/10/2017 | 20h02

O número de mortos nos incêndios na Califórnia aumentou para 32 nesta sexta-feira (13), enquanto bombeiros conseguiram obter algum progresso em conter os focos de incêndio, embora os ventos intensos e velozes ainda preocupem.

"Nós não saímos do estado de emergência, (não chegamos) nem perto disso", disse Mark Ghilarducci, diretor do Serviço de Emergência do gabinete do governador.

"Porém, nós estamos vendo algum progresso em áreas já atingidas pelo incêndio", Ghilarducci comentou durante uma coletiva de imprensa.

O chefe dos bombeiros da Califórnia, Ken Pimlott, declarou que mais de 9.000 bombeiros estavam tentando conter 17 focos de incêndio que, juntos, já consumiram um total de 89.700 hectares desde o último domingo (8).

"Nós tivemos um progresso significativo", disse Pimlott.

"Três pequenos focos de incêndio foram controlados", afirmou ele, e "conseguimos conter (com eficiência) alguns dos maiores focos".

Pimlott acrescentou que o trabalho de controle realizado pela equipe de bombeiros pode se tornar complicada com o aumento dos ventos durante a madrugada, que poderão atingir a velocidade de até 72 quilômetros por hora.

Ele ressaltou que pode levar semanas até que os investigadores consigam chegar a uma conclusão a respeito da causa desse incêndio, que até o momento já é considerado o que mais causou mortes em toda a história da Califórnia.

Policiais do condado de Sonoma reportaram a 18ª morte causada pelo incêndio, nesta sexta-feira (13), aumentando o total de mortes para 32.

O incêndio ocorrido no Griffith Park, Los Angeles, em 1933 matou ao menos 29 pessoas, e, posteriormente, 25 pessoas morreram em 1991, no incêndio em Oakland Hills.

O xerife do condado de Sonoma, Rob Giordano, informou que familiares e amigos continuam registrando o desaparecimento de pessoas em sua área. Até o momento, o departamento no qual trabalha já documentou 1.308 desaparecidos, dos quais 1.052 foram localizados.

Muitas cidades da região vinícola de Napa e Sonoma, Califórnia, continuam sob ordens de evacuação, nas quais centenas de pessoas já perderam suas casas por causa do incêndio.

Até agora, mais de 3.500 residências e locais de trabalho foram consumidos pelas chamas por toda a região.

* AFP