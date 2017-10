Atlético de Madri empata com Elche na Copa do Rei

Madri 25/10/2017 | 19h47

O Atlético de Madri visitou o Elche da segunda divisão B e não conseguiu mais do que um empate em 1 a 1, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda rodada da Copa do Rei, mesmo resultado de Athletic de Bilbao e Formentera (2ªB).

O ganês Thomas Partey abriu o placar para os Colchoneros, aos 17 minutos do primeiro tempo, enquanto Lolo Plá empatou de pênalti aos 6 da segunda etapa.

Já o Ahletic de Bilbao saiu atrás, com gol de Fernando Liñán, aos 15 minutos da segunda etapa, mas foi buscar o empate com gol Raúl García três minutos depois.

A surpresa do dia foi a vitória por 1 a 0 do Ponferradina (2ª B) sobre o Villareal. Sergio Cidoncha fez o único gol do jogo cobrando falta, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Na terça-feira, o Barcelona venceu o Real Murcia (2ªB) por 3 a 0 para iniciar a defesa do título da competição. Já o Sevilla emplacou o mesmo placar sobre o Cartagena (2ªB) graças à excelente atuação do brasileiro Paulo Henrique Ganso.

No duelo entre andaluzes, o Betis venceu o Cádiz por 2 a 1 com dois gols de Sergio León. Já o Málaga acabou sofrendo virada do Numancia, da segunda divisão, e perdeu por 2 a 1, enquanto o Alavés superou o Getafe por 1 a 0.

Na quinta-feira, o Real Madrid encara o vizinho Fuenlabrada (2ªB) pelo fechamento da rodada.

-- Resultados de ida da segunda rodada da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Numancia (D2) - Málaga 2 - 1

Cartagena (D3) - Sevilla 0 - 3

Getafe - Alavés 0 - 1

Zaragoza (D2) - Valencia 0 - 2

Cádiz (D2) - Betis 1 - 2

Real Murcia (D3) - Barcelona 0 - 3

- Quarta-feira:

Formentera (D3) - Athletic de Bilbao 1 - 1

Valladolid (D2) - Leganés 1 - 2

Ponferradina (D3) - Villarreal 1 - 0

Eibar - Celta Vigo 1 - 2

Elche (D3) - Atlético de Madri 1 - 1

- Quinta-feira:

(15h30) Lleida (D3) - Real Sociedad

(16h30) Girona - Levante

Deportivo La Coruña - Las Palmas

(17h30) Tenerife (D2) - Espanyol

Fuenlabrada (D3) - Real Madrid

* AFP