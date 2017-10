Assista aos duelos do quadrangular final do Estadual de basquete feminino

Ao vivo 13/10/2017 | 20h15 Atualizada em

A segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Catarinense de basquete adulto feminino é disputada na noite desta sexta-feira no Ginásio Vasto Verde, em Blumenau. No jogo de abertura, Rio do Sul mede forças com Chapecó. Logo depois, Itajaí enfrenta Blumenau.

Na rodada de abertura, na quinta à noite, as equipes de Blumenau e de Chapecó venceram seus jogos. O time do Oeste catarinense bateu Itajaí por 50 a 22. Logo após, Blumenau venceu Rio do Sul por

Os confrontos desta sexta e de sábado serão transmitidas ao vivo nas páginas do Diário Catarinense, do A Notícia (Joinville) e do Santa (Blumenau) no Facebook. Apaixonados pelo esporte poderão assistir aos jogos pelo celular ou pelo computador.

Quadrangular final feminino

Quinta-feira

Jogo (231) – Chapecó 55 X 22 Itajaí

Jogo (232) – Blumenau 105 X 22 Rio do Sul

Sexta-feira

Jogo (233) – 19h - Rio do Sul X Chapecó

Jogo (234) – 20h30min - Itajaí X Blumenau

Sábado

Jogo (235) – 16h - Perdedor do jogo 232 X Perdedor do jogo 231

Jogo (236) – 18h - Vencedor do jogo 232 X Vencedor do jogo 231

