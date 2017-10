Artista prepara mosaico inédito em Santa Catarina

Moacir Pereira 27/10/2017 | 03h00 Atualizada em

O artista catarinense Idésio Leal, parceiro de Rodrigo de Haro nas obras me mosaico existentes em Florianópolis e em outros municípios de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, está concluindo um projeto inédito que deverá causar impacto nos meios culturais.

São 22 grandes painéis com as caras e Tarot, confeccionadas em cerâmica, a partir das coloridas e criativas pinturas de Rodrigo de Haro. As últimas duas peças estão sendo concluídas na Pedra Branca, onde deverão ser expostas a partir do fim de novembro. Idésio Leal montou as peças, a partir de projetos de Rodrigo, fixava os pedaços de cerâmica, fotografava para mostrar ao mestre hospitalizado, e fazia as adaptações.

Cartões de crédito

Projeto de lei 256/2017, que trata de matérias da Secretaria da Fazenda, terá emenda do deputado Darci de Matos (PSD). Ele acolheu pedido da presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont (PSD), para que a Secretaria da Fazenda informe a todas as prefeituras os valores recebidos pelas operadoras de cartões de crédito. A partir de 2018, pela lei federal 157, as prefeituras poderão cobrar ISS sobre pagamentos com cartões. Em Santa Catarina seriam R$ 228 milhões para os municípios.

Parques

Capa e contracapa do jornal A Notícia trouxe uma campanha que merece ser abraçada por toda a população de Joinville: a transformação do Parque da Cidade. A primeira mobilização vai ocorrer amanhã com limpeza e revitalização de todas as instalações. Prefeitos que querem marcar as gestões encontram uma forma de ficar na história. Apoio aos eventos artísticos e culturais e criação de espaços de lazer.

Curtas

*Ministério da Agricultura vai examinar pedido do governador Raimundo Colombo de transferência das instalações da Conab, na BR-101, para ampliação do espaço do Ceasa.

* Psicóloga e professora Márcia Pereira lançará amanhã, às 19h, no Hotel Castelmar, o livro "Metodologia Científica para o Psicodrama".

*Correção: quem prestará apoio ao Programa Indústria Solar com iniciativa da Fiesc é a Cooperativa Central de Crédito Urbano (Cecred), e não a Sicredi como publicado na edição de ontem.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Parceria vai oferecer energia solar para mais de 50 mil indústrias de SC

UFSC: a crise se agrava

Entidades elogiam decisão do TRF-4, mas advertem para insegurança





am decisão do TRF-4, mas advertem para insegurança