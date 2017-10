Arsenal e Milan querem consolidar liderança na Liga Europa

Paris 18/10/2017 | 13h42

Arsenal e Milan vão entrar em campo para colocar um pé no mata-mata da Liga Europa, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição, contra Estrela Vermelha e AEK Atenas, respectivamente.

Dois dos grandes favoritos do torneio encontram tranquilidade na disputa europeia, apesar de atravessarem momentos de irregularidade na Premier League e na Serie A. No entanto, os times podem apresentar modificações para poupar atletas para os jogos de fim de semana nos campeonatos locais.

O Milan vem de derrota por 3 a 2 no clássico contra a Inter de Milão. O time recebe os gregos do AEK, que estão a dois pontos dos milaneses. No outro jogo do grupo D, o Áustria Viena precisa derrotar o Rijeka para continuar com chances de classificação.

No grupo H, o Arsenal vai visitar o Estrela Vermelha. A equipe anfitriã se destaca pela liderança tranquila do campeonato Sérvio mas na Liga Europa o time está a dois pontos do líder inglês. BATE Borisov e Colonia querem tentar manter vivas as chances de classificação para o mata-mata em duelo direto.

Os comandados de Arsène Wenger perderam para o Watford por 2 a 1, no fim de semana, e estão a 9 pontos do líder Manchester City. Para não perder o time de Gabriel Jesus de vista, os Gunners têm duelo importante contra o Everton no campeonato inglês.

O time de Wayne Rooney, no entanto, vai entrar em campo na Liga Europa contra o Lyon. O lado azul de Liverpool vem de derrota por 3 a 0 para a Atalanta e não conseguiu mais do que empate contra o Limassol cipriota.

O Lyon, semifinalista da edição anterior, só somou dois empates na chave nesta temporada. A chance dos franceses conseguirem a vitória é contra a Atalanta, que quer reforçar a liderança no grupo E.

Outro jogo de destaque é entre Nice e Lazio, pela liderança do grupo K. Principal jogador do time francês, Mario Balotelli vai voltar a enfrentar um rival italiano.

-- Programa da terceira rodada da Liga Europa, pelo horário de Brasília:

Grupo G

(15h00) Hapoel Beer Sheva (ISR) - Steaua Bucarest (ROM)

Lugano (SUI) - Viktoria Plzen (CZE)

Grupo H

(15h00) Estrela Vermelha (SRB) - Arsenal (ING)

BATE Borisov (BLR) - Colonia (ALE)

Grupo I

(15h00) Olympique de Marselha (FRA) - Vitoria Guimarães (POR)

Konyaspor (TUR) - Salzburgo (AUT)

Grupo J

(15h00) Zorya (UCR) - Hertha Berlim (ALE)

Ostersund (SUE) - Athletic Bilbao (ESP)

Grupo K

(15h00) Niza (FRA)- Lazio (ITA)

Zulte-Waregem (BEL) - Vitesse (NED)

Grupo L

(15h00) Vardar (MKD) - Real Sociedad (ESP)

Zenit (RUS) - Rosenborg (NOR)

Grupo A

(13h00) Astana (KAZ) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

(17h05) Villarreal (ESP) - Slavia Praga (CZE)

Grupo B

(17h05) Dinamo Kiev (UKR) - Young Boys (SUI)

Skënderbeu (ALB) - Partizán Belgrado (SRB)

Grupo C

(17h05) Hoffenheim (ALE) - Istambul Basaksehir (TUR)

Sporting Braga (POR) - Ludogorets (BUL)

Grupo D

(17h05) Austria Viena (AUT) - Rijeka (CRO)

AC Milan (ITA) - AEK Atenas (GRE)

Grupo E

(17h05) Atalanta (ITA) - Apollon Limassol (CYP)

Everton (ING) - Lyon (FRA)

Grupo F

(17h05) Zlin (CZE) - FC Copenhague (DIN)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) - Lokomotiv Moscou (RUS)

* AFP