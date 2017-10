Após seis anos, Escola Monsenhor Scarzello se prepara para voltar a receber alunos em 2018 

Educação 20/10/2017 | 07h00 Atualizada em





Prédio reformado recebe os últimos ajustes para receber os alunos no ano que vem Foto: Salmo Duarte / A Notícia

As marcas do tempo e do grafite nas paredes da Escola Monsenhor Sebastião Scarzello, no bairro Itaum, na zona Sul de Joinville, aos poucos são substituídas pelas cores azul e vermelha. O prédio localizado na esquina das ruas Florianópolis e Emílio Stock foi interditado pela Vigilância Sanitária em 2011 por causa de um vazamento na rede de esgoto. Antes disso, a unidade havia recebido duas notificações – uma em 2007 e outra no início de 2011 – até culminar no fechamento, em junho do mesmo ano.



As péssimas condições dos sanitários, por exemplo, foram denunciadas pelos próprios pais de alunos. Durante o período de interdição, os 418 estudantes da unidade foram remanejados para a Escola Professora Léa Maria Aguiar Lepper, no bairro Iririú.



Com mais de 50 anos de história – foi fundada em junho de 1965 –, a Monsenhor Scarzello tem uma estreita relação com a comunidade da zona Sul. Por ela já passaram algumas gerações de alunos, e quando a unidade foi fechada pelo Estado, houve uma mobilização da comunidade para mantê-la em atividade. Por isso, a reabertura prevista para o início de 2018 simboliza uma conquista tanto dos moradores, quanto dos pais, alunos e professores.



A costureira Antonieta da Silva, 76 anos, mora há mais de 30 anos a duas quadras da escola. Segundo ela, muitas das travessuras dos seus filhos na infância tiveram o quintal da Monsenhor Scarzello como palco.





Antonieta lembra dos tempos em que seus filhos frequentavam a escola no Itaum Foto: Salmo Duarte / A Notícia

– Meus filhos estudaram na escola na década de 1980. Era uma excelente escola. A gente ficou muito triste quando ela fechou e agora é uma grande alegria saber que ela vai reabrir – conta.



Nos seis anos em que permaneceu fechada, a Monsenhor Scarzello sofreu com o abandono. A estrutura do prédio foi danificada por vândalos, especialmente na área externa, com pequenos furtos. O imóvel de sete mil metros quadrados foi doado pelo governo do Estado à Prefeitura em setembro de 2015, quando houve a publicação do decreto no Diário Oficial e a administração da Monsenhor Scarzello passou para o município. O trâmite completo da doação ocorreu em julho de 2016.



– A partir do momento em que isso aconteceu, houve um planejamento do município para a reforma, deixando a estrutura utilizável – afirma Sônia Fachini, diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação (SED).



A valorização da comunidade acerca do legado deixado pela escola é um fator positivo observado pela diretora da SED. Para ela, a parceria entre a secretaria, os gestores da escola e a comunidade representa uma melhor qualidade no ensino, já que o conselho escolar e a associação de pais e professores pode ser mais forte.



Obras de restauro terão continuidade em 2018

Obras de restauro na parte externa ainda não foram concluídas Foto: Salmo Duarte / A Notícia



A reforma da Escola Monsenhor Scarzello começou no início deste ano, com parte da antiga estrutura mantida. A primeira parte da obra envolveu 60% de toda a estrutura, interna e externa, e deve ficar pronta antes do início do ano letivo de 2018. Os primeiros consertos compreenderam adequações no terreno para resolver o problema de alagamentos em dias de chuva. Depois, começaram as melhorias prediais, como a troca do telhado, pintura e até a implantação de cozinha e refeitório.



A segunda parte do restauro abrange outros dois blocos da Monsenhor Scarzello. Para ela ocorrer, será preciso lançar um processo licitatório para escolha da empresa. A estimativa é de que o edital seja lançado em 2018. Neste primeiro momento, a unidade vai receber estudantes da pré-escola e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A finalidade, com a conclusão da reforma, é que alunos do 6º ao 9º anos voltem a ser atendidos.



– Com a reforma dos novos blocos, a ideia é dar continuidade naquilo que é prioridade para o município, que são a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2 – completa Sônia Fachini.



Alívio para outras unidades de ensino da zona Sul

Salas de aula reformadas para os alunos das séries iniciais Foto: Salmo Duarte / A Notícia



Além da importância para a comunidade, a reabertura da escola também pode ajudar a aliviar outras unidades de ensino da região, como as escolas Anna Maria Harger e Professor Oswaldo Cabral. O zoneamento de atendimento das escolas de Joinville é compartilhado entre as escolas estaduais e municipais. No caso da Monsenhor, a zona abrange algumas ruas dos bairros Guanabara, Bucarein e Itaum.



– As crianças que pertencem a esse zoneamento vão ter a opção de ter outra escola, sendo agora municipal – comenta a diretora da SED, Sônia Fachini.



As matrículas para a Escola Monsenhor Scarzello começaram na última segunda-feira. Três dias depois do início, aproximadamente 130 alunos já haviam feito a inscrição. A aposentada Nelita Rodrigues, 71 anos, já matriculou a neta Amanda, de sete anos. Atualmente, a menina precisa andar quase um quilômetro para chegar à escola. Com a reabertura da Monsenhor, Amanda e a avó ficarão a cerca de 150 metros de distância da escola.



– É bem melhor ter uma escola tão perto de casa. Nós pagávamos transporte para levar ela até o local, mas agora é quase só atravessar a rua – comenta.



Com a entrega da primeira parte da reforma, sete salas de aula estarão à disposição dos alunos. Os espaços possibilitam a existência de 14 turmas – separadas em dois turnos. A escola tem capacidade de receber 362 estudantes. A estrutura também inclui refeitório, biblioteca, quadra e laboratório de informática.



Ex-aluna matricula as filhas

Jaqueline estudou na Monsenhor Scarzello e agora está matriculando as duas filhas na unidade Foto: Salmo Duarte / A Notícia



Ex-aluna da Monsenhor Scarzello, Jaqueline Correa, 30 anos, retornou à escola ontem para matricular suas filhas, uma de cinco anos, que frequenta o Centro de Educação Infantil (CEI) Botãozinho de Rosa, e outra de nove anos, que estuda na Escola Professor Oswaldo Cabral.



A notícia da reabertura da escola foi comemorada pela mãe, já que atualmente ela tem que levar as pequenas todos os dias de bicicleta. Ela sente dores por causa de uma fratura no quadril que lhe afastou do trabalho há quatro anos. Agora, suas filhas poderão ir até o mesmo colégio com outras colegas que também se matricularam ali e moram na mesma rua, a Teresópolis, que fica a 700 metros de distância.



– Para mim foi uma bênção. As escolas eram muito longe e em sentidos diferentes – disse Jaqueline, que compareceu ao colégio ontem à tarde pela segunda vez nesta semana.



O CEI Botãozinho de Rosa fica na rua Guanabara e a Escola Oswaldo Cabral na rua Monsenhor Gercino, no Itaum.



Uma opção mais perto de casa

Nestor levou a filha na escola para fazer a matrícula Foto: Salmo Duarte / A Notícia



A pequena Beatriz de Oliveira Schmoller, de seis anos, acompanhou o pai dela, Nestor Schmoller, 46, na tarde de ontem, para fazer a matrícula na Monsenhor Scarzello. Ela estuda no CEI Zé Carioca e, no ano que vem, vai ingressar no ensino fundamental. Apesar de não ser a primeira opção do pai, a Monsenhor Scarzello fica mais perto da sua casa, na rua Uberlândia. A preferência era pela Escola Anna Maria Harger, pois Nestor tinha boas referências e sua filha tem colegas que estudam lá.



– O bom é que aqui a escola vai abrir apenas para as séries iniciais. Lá, é até a oitava série – disse Nestor sobre a Escola Anna Maria Harger, que, segundo ele, já está com todas as vagas preenchidas.