Após recorde pessoal no Mundial, catarinense Igor Amorelli vence Ironman Miami 

primeiro lugar 22/10/2017 | 18h10 Atualizada em

Com o tempo total de 3h59m43s (o único abaixo das 4h), o triatleta Igor Amorelli venceu o Ironman 70.3 Miami (EUA) neste domingo. O título veio uma semana após o catarinense quebrar o recorde pessoal e obter seu melhor resultado no Mundial disputado em Kona, no Havaí.

— Estou muito contente com esse resultado. Vencer uma prova uma semana depois de Kona me dá bastante confiança e motivação. Foi muito bom e estou bem feliz por ter vencido — ressalta Igor.

O segundo lugar ficou com Franz Loesche (ALE), com 4h02m26s. Dois brasileiros vieram na sequência: Paulo Maciel, com 4h04m06s, e Vinícius Canhedo, com 4h09m02s.

Igor abriu vantagem dos adversários logo no início, fazendo uso de sua excelente combinação de natação e ciclismo. Na água, o catarinense manteve-se no pelotão da frente e saiu em sétimo lugar (27m03s). Depois, com a bicicleta, atacou os concorrentes e na primeira parcial já liderava ao lado do australiano Paul Matthews.

Igor conseguiu aumentar a vantagem e com a melhor parcial do dia na bike (2h08m21s) saiu com mais de 3 minutos de vantagem para os demais competidores. Na corrida foi só administrar.

— Consegui nadar bem e fiz um bom pedal também. Na corrida eu consegui manter a distância. Estou feliz que as coisas deram certo e eu consegui esse resultado. A temporada para o próximo mundial já começou e esses pontos de Miami são muito importantes — comemora o triatleta.

Torcida por Igor Amorelli que compete amanhã em Kona

Triatleta Igor Amorelli busca no Havaí o sonhado título de Homem de Ferro