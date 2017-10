Aos mestres, com carinho

Moacir Pereira 16/10/2017 | 09h59 Atualizada em

A juventude dos anos 1960 vibrou com a música tema do filme “Ao mestre, com carinho”, que projetou ao sucesso o artista negro Sidney Poitier. Música e letra ficaram para sempre na memória daqueles jovens e costumam ser repetidos sempre nas homenagens ao Dia do Professor.

Este ano, a data teve um fato de repercussão nacional, realizado pelo apresentador Luciano Huck, o melhor que a televisão brasileira tem de positivo, humano e construtivo nos fins de semana. Sua equipe pesquisou uma forma de homenagear os mestres. Foi encontrar em Itajubá (MG) o professor Telmo Pereira, um belo exemplo de paixão pela educação. Filho de ferroviário, trabalhou desde os 9 anos, lutou em várias atividades, sonhando sempre em ser professor. Conseguiu entrar na universidade, mas sofreu um acidente e ficou totalmente surdo.

Incentivado por um médico, não desistiu. Superou a barreira, concluiu a universidade e há 31 anos dá aulas de história na rede pública de educação. Ensina também educação física e capoeira. Entrevistado por Huck, definiu com precisão o que precisa ser feito para melhorar a educação brasileira: 1) Maior participação das famílias na vida dos filhos e da escola; 2) Escolas abertas às comunidades nos fins de semana e feriados. As escolas se transformarão em símbolos da unidade comunitária e mais cuidadas; 3) Abrir os laboratórios – em especial de informática – para familiares dos alunos e pessoas da comunidade. Ali encontrarão aprendizado e o caminho para o mercado de trabalho.

A receita é conhecida. O que falta aos governos é vontade política.

Desfile eclético

Ponto alto da programação da Oktoberfest, o Desfile da rua XV de Novembro mostra todos os anos a força da música, do folclore, das tradições e a união das comunidades de Blumenau. A Centopeia esteve este ano mais eclética. Entre outros, Gelson Merisio (PSD), Leonel Pavan, Dalirio Beber e Marcos Vieira (PSDB), Esperidião Amin (PP) e o prefeito Napoleão Bernardes.

Lançamento

Lideranças políticas, empresariais e profissionais de Blumenau articulam o lançamento em breve de Napoleão Bernardes como pré-candidato ao PSDB ao governo do Estado m 2018. O Vale do Itajaí representa hoje a região com o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Ouvido sobre a postulação, Napoleão admitiu ir à convenção para oferecer seu nome. Oficializado, renunciaria à Prefeitura em abril de 2018.



A definição

O conselheiro Júlio Garcia, do Tribunal de Contas do Estado, decide até o final de outubro sobre pedido de aposentadoria. Vem recebendo apelos de lideranças e instituições do sul catarinense para retornar à Assembleia Legislativa. Garcia tem sinalizado a intenção de deixar o TCE. Para sua vaga o nome mais forte neste momento é do deputado José Nei Ascari. A indicação é do governador Colombo.

Em estudo

O presidente da Fiesc, Glauco José Corte, vem recebendo convites de presidentes de partidos políticos para formalizar filiação. Algumas são propostas antigas e outras mais recentes. Como o prazo de inscrição partidária termina no final de março, Corte pede prazo para decidir. Vai ouvir dirigentes da Federação, líderes empresariais, amigos e familiares para tomar uma decisão.



O custo

Ao assinar a ordem de serviço para melhoria e ampliação do Centro de Saúde da Lagoa, o prefeito Gean Loureiro anunciou a conclusão das unidades de saúde do Campeche, do Pantanal e do Canto da Lagoa. E revelou que as obras do Campeche foram paralisadas na gestão Cesar Souza Junior. Na época, com 200 mil seriam concluídas. Agora, serão necessários mais de um milhão de reais.



Convite

O advogado catarinense Ruy Espíndola foi convidado a proferir palestra na 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que se realizará em São Paulo no final de novembro. Falará sobre “A Ética no Estado de Direito”. É a quinta vez que seu nome foi indicado para o evento nacional da OAB.



Exemplo

Presidente do grupo Oxford, Carlos Barbieri, participou como convidado especial de encontro com o governador da Flórida, Rick Scott, outros 20 líderes empresariais. Scott é um fenômeno como gestor público. Criou mais de 1,4 milhão de empregos, reduziu a dívida do Estado em 25% e cortou 6,5 bilhões de dólares em impostos pagos pelos contribuintes. Terceiro em população, é o mais atrativo para investidores e imigrantes.



Indianos

Encerrada ontem em Chapecó, a Efapi deste ano contou com inovações e visitas inéditas. Uma delas foi a comitiva da Índia, integrada por empresários, veterinários, produtores rurais e estudantes, vindos de Mumbai, Pune e Baramati. Foram convidados pela Cooperalfa, que está comemorando 50 anos. A Efapi registrou 330.500 visitantes de 10 dias de feira.

