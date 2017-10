Andreia Evaristo: "Em algum lugar da cidade, há alguém pensando no seu filho e que decidiu que iria se dedicar à educação deste país"

Crônica 14/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Quando eu era pequena, costumava ficar à janela, observando as crianças que passavam, mochilas às costas, caminhando rua abaixo. Perguntava à minha mãe aonde elas iam. “À escola”, ela respondia. Eu não podia esperar pela minha vez.

Aos três, entrei no jardim. Voltava da escola, colocava as bonecas uma ao lado da outra e, munida de um giz e um quadrinho-negro, repetia aos meus alunos tudo aquilo que a professora tinha ensinado no jardim de infância. “Muito cedo para ir à escola”, eles diziam. “Logo vai se enjoar e daí não haverá Cristo que a faça estudar.”

Lá se vão trinta e cinco anos que eu estou na escola. Trinta e cinco anos que eu pisei, pela primeira vez, meus sapatinhos no portão da escola com a qual eu sonhava quando via as crianças passando na calçada e de onde nunca mais saí. Aos 15, comecei a trabalhar como professora auxiliar num jardim; aos 20, num ato de coragem (ou insensatez), decidi abrir uma escola de idiomas; aos 25, passei em um concurso público para escola estadual e passei a me dividir entre a rede pública e a privada e, aos 30, decidi que minha carreira seria integralmente no Estado — uma decisão difícil, mas muito acertada.

Não me importo com a jornada puxada. Embora não goste de acordar antes das seis da manhã, chego à escola cantando e aprendo muito mais com os alunos do que aprenderia com a televisão (se a tivesse em casa). O caminho não foi fácil, muitas pedras precisaram ser contornadas, a jornada continua.

Quando eu decidi que estudaria magistério no ensino médio, tive de ouvir uma lista de coisas negativas a respeito do ofício de professor. Ao decidir a faculdade, a velha lista foi recuperada e revisada, item por item, com cuidado. É difícil, crianças e jovens estão cada vez mais mal-educados e mimados, o professor não pode fazer nada e eles podem fazer tudo o que quiserem, com a certeza da impunidade. Ninguém me disse que seria fácil.

Por isso, você, pai, mãe, responsável, pense: hoje, em algum lugar da cidade, há alguém pensando no seu filho; há alguém assistindo a um filme e pensando que poderia aproveitá-lo em sala de aula; há alguém planejando como motivar os pequenos a estudar; há alguém que decidiu, por amor, por vocação ou pelo motivo que for, que iria se dedicar à educação deste país. Ninguém é um "mero professor": somos Professores, com P maiúsculo, por favor.