Alemão recorda vitória do Avaí sobre o Grêmio no turno e espera nova atuação "perfeita"

Com o goleiro Douglas inspirado, marcação forte e velocidade nos contra-ataques, o Avaí surpreendeu o Grêmio, em Porto Alegre, no primeiro turno do Brasileirão. Venceu por 2 a 0, com gols de Simião e Junior Dutra. Foi, na opinião do zagueiro Alemão, uma atuação "perfeita" do Leão.

— Cheguei a falar numa coletiva que, pra nós conquistarmos os três pontos contra o Grêmio lá, tinha que ser um jogo perfeito. Acho que fizemos um jogo perfeito. Todo mundo fez jogo perfeito, nossa linha de quatro defendeu muito, Douglas pegou muito. Temos que nos basear em coisas boas que aconteceram. Essa foi partida modelo, e nós temos que nos espelhar nessa partida pra conseguir os três pontos — avalia Alemão, projetando o confronto do próximo domingo, às 19h, na Ressacada, diante do Tricolor gaúcho.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o zagueiro disse que as derrotas seguidas nas últimas rodadas incomodaram o grupo, além do empate com o Botafogo, em casa, com gol sofrido nos acréscimos. Para Alemão, o time passou com louvor pela primeira decisão no campeonato – vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa –, e que agora o Leão tem mais sete finais.

— Temos que pensar sempre positivo, sei que é muito difícil, pegamos adversários diretos, adversários por título. Temos que blindar nosso grupo e pensar coisas boas, pensar jogo a jogo, pensar agora no Grêmio. Depois, virar a página e pensar no outro adversário. São quatro jogos em casa, difíceis, olhar o que erramos diante da Ponte Preta e procurar acertar. Não podemos diminuir. Se voltar a atuar como atuamos nos últimos jogos vai ser difícil. Temos que botar na nossa cabeça em ter comprometimento, voltar a aprender a sofrer, que é coisa que não estávamos mais fazendo, tinha jogos que equipe não vinha atuando bem, mas todo mundo corrida, jogo por uma bola ia lá e fazia — ressalta Alemão.

O elenco do Avaí retornou aos treinamentos nesta terça à tarde. Os próximos trabalhos da semana serão pela parte da manhã, na Ressacada. O técnico Claudinei Oliveira tem todos os jogadores à disposição para o confronto com o Grêmio.

