Adolescente deixa vários feridos em ataque com machado na Suíça

Genebra 23/10/2017 | 06h17

Um adolescente suíço armado com um machado feriu várias pessoas no domingo na Suíça antes de ser neutralizado com tiros e detido pela polícia, que não considera o incidente como um ataque com motivação terrorista.

A polícia do cantão de St Gallen informou que o jovem de 17 anos, de nacionalidade letã, executou o ataque em uma agência dos correios na cidade de Flums.

Várias pessoas ficaram feridas no ataque, antes da fuga do autor em um "automóvel roubado", informou o porta-voz da polícia, Krusi Hanspeter.

O criminoso posteriormente feriu outra pessoa em um posto de gasolina, onde foi atingido por tiros da polícia e detido, indicou Hanspeter.

"No momento não há provas que permitam pensar em um vínculo com o terrorismo", completou o porta-voz.

* AFP