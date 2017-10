A nova "arte" e a destruição da família

Moacir Pereira 14/10/2017 | 02h20 Atualizada em

Uma esquerda jurássica e incompetente provocou um monumental desastre na economia brasileira. Uniu-se num silêncio cúmplice diante do maior escândalo de corrupção da história. Não satisfeita com este calamitoso cenário, alguns desajustados decidiram investir contra a família.

Em nome da "arte" praticam um vale-tudo criminoso. Apoiaram e defendem o Queermuseu, uma repugnante exposição com apologia à pedofilia, à zoofilia, ao sexo grupal, com pornografia explicita e vilipêndios contra símbolos cristãos. Iniciativa do Banco Santander, com dinheiro do contribuinte, foi aberta à visitação de crianças e adolescentes, sem restrições. Acontecesse isso em países árabes, estes "artistas" seriam linchados em praça pública. Em defesa da infância, das famílias e do islamismo. Ocorresse no mundo judaico, com desenhos exibindo símbolos falidos sobre o Memora, seriam condenados à prisão perpétua.

Veio depois uma performance repulsiva de "atores", intitulada "La Bête", em que um homem nu fica deitado no solo para ser apalpado por crianças. Os que produzem estes entulhos seguem Lenine e Marcuse, com sua doutrinação para "a destruição da família", considerada estorvo ao socialismo de Estado.

Um paradoxo inconcebível. Atletas campeões, vencedores de concursos, ganhadores de Oscar, os formandos, enfim, os vencedores em geral costumam dedicar suas vitórias às suas famílias.

A família é abrigo acolhedor e sagrado onde os seres humanos celebram as maiores conquistas. E o ninho solidário e amigo onde recebem conforto para os infortúnios da vida.

Estes "artistas", "atores" e "autores", fixados em corromper as crianças e adolescentes, por vários meios, ofendem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os Códigos e as leis do país.

Manipulam as liberdades. Mas agem por motivos ideológicos, por razões comerciais ou por desvios éticos. Pior: contra esta devassidão se insurgiram apenas os evangélicos. O resto, omitiu-se ou silenciou.

