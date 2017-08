Zverev derrota Federer e conquista Masters 1000 de Montreal

Montreal 13/08/2017 | 18h46

O alemão Alexander Zverev quebrou o favoritismo do suíço Roger Federer, neste domingo, e conquistou o Masters 1000 de Montreal, depois de vencer a final por dois sets a zero.

É o segundo título de Masters 1000 do tenista de 20 anos, que superou o veterano com parciais 6-3 e 6-4. Zverev é o oitavo melhor tenista do ranking ATP e chega ao quito troféu na temporada.

O suíço começou sendo dominado pelo jovem alemão, que impôs ritmo de jogo e quebrou os serviços de Federer. Zverev fechou o primeiro set em 6-3, em 30 minutos de partida.

O roteiro se confirmou no segundo set, com Zverev demonstrando muita maturidade nos ralis e com potência para quebrar o serviço do suíço. O alemão controlou o jogo e fechou em 6-4.

- Svitolina campeã -

No torneio feminino Premier WTA de Toronto, a ucraniana Elina Svitolina conquistou o troféu depois de vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em 1 hora e 19 minutos. Svitolina dominou a partida e superou a adversária com parciais 6-4 e 6-0.

Svitolina venceu todas finais que participou na temporada: Dubai, Istambul, Taiwan, Roma e agora Toronto. A jogadora de 22 anos vai assumir a quarta colocação do ranking mundial feminino nesta segunda-feira. Do outro lado, Wozniacki perdeu seis finais consecutivas em 2017

- Resultados de domingo do Masters 1000 de Montreal:

Final

Alexandeer Zverev (ALE/N.4) x Roger Federer (SUI/N.2) 6-3, 6-4

- Resultados de domingo no WTA Premier de Toronto:

Final:

Elina Svitolina (UCR/N.5) x Caroline Wozniacki (DIN/N.6) 6-4, 6-0

* AFP