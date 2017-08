Watford oficializa chegada de Richarlison, ex-Fluminense

Londres 08/08/2017 | 12h12

O Watford oficializou a contratação do brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, nesta terça-feira, depois de pagar 12,5 milhões de euros ao tricolor.

O atacante de 20 anos assinou contrato de cinco temporadas com o clube londrino e vai disputar a Premier League.

Richarlison balançou as redes 19 vezes em 67 partidas com o Fluminense. O brasileiro é a sexta contratação do Watford para a temporada com o novo técnico português Marco Silva: Tom Cleverley, Nathaniel Chalobah, Kiko Femenía, Will Hughes e Daniel Bachmann foram os outros atletas que chegaram.

Depois de pendências para conseguir autorização de trabalho, o atacante pode estrear pela nova equipe já no primeiro jogo do campeonato inglês, no sábado, contra o Liverpool.

* AFP