Warren Buffett vende suas ações da General Electric

Nova York 14/08/2017 | 20h13

A empresa Berkshire Hathaway, do milionário Warren Buffet, vendeu suas ações da General Electric, de acordo com registros regulatórios apresentados nesta segunda-feira.

A Berkshire tinha 10,4 milhões de ações da gigante industrial, segundo os arquivos.

Mas a GE não estava mais entre as 20 maiores ações da Berkshire, de acordo com os documentos da empresa apresentados à Comissão de Títulos e Câmbio.

As ações da GE caíram cerca de 20% até agora em 2017, uma performance bem abaixo do índice, que subiu mais de 11%.

A empresa tem sofrido com a desaceleração dos negócios de petróleo e gás.

Em junho, a General Electric anunciou que o CEO Jeff Immelt ia se aposentar e seria substituído pelo veterano na companhia, John Flannery. Contudo, um relatório do desempenho de julho pressionou ainda mais as ações.

Ao deixar a GE, a Berkshire Hathaway adicionou 17,5 milhões de dólares na participação acionária na Synchrony Financial, uma empresa de cartão de crédito originada na General Electric em 2015.

As ações da GE caíram 0,4% nas negociações após o fechamento do mercado, enquanto as da Synchrony tiveram alta de 4,4%.

* AFP