Wall Street abre em alta

Nova York 14/08/2017 | 11h07

A bolsa de Nova York abriu com leve aumento nesta segunda-feira, depois de dissipado os teores de um conflito iminente com a Coreia do Norte.

Dow Jones subia 0,50% e o Nasdaq, 0,79%.

Wall Street se recuperou na sexta-feira e fechou em alta uma semana difícil, marcada pela ampliação das tensões geopolíticas: o Dow Jones avançou 0,08% e o Nasdaq, 0,64%.

Nos resultados definitivos, o índice industrial Dow Jones subiu 14,31 pontos, a 21.858,32 unidades, e o tecnológico Nasdaq teve alta de 39,68 pontos, a 6.256,56 unidades. O índice S&P 500 subiu 3,11 pontos, 0,13%, a 2.441,32 unidades.

* AFP