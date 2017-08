Volkswagen oferece desconto na troca de carros antigos a diesel

Frankfurt am Main 08/08/2017 | 18h06

A fabricante Volkswagen anunciou nesta terça-feira que vai oferecer incentivos financeiros de até 10 mil euros para os clientes trocarem carros a diesel antigos na Alemanha, na tentativa de reduzir emissões de gases poluentes, após o escândalo de fraude da empresa.

A marca explicou que vai oferecer o valor em desconto na troca de carros a diesel antigos por modelos novos que atendam ao padrão de emissões Euro 6. O abatimento pode ir de 2 mil euros para carros compactos até 10 mil euros na SUV Touareg.

A fabricante ainda propôs um desconto adicional de mil a 2.380 mil euros para os compradores que optem pelos modelos mais corretos ambientalmente - híbridos, elétricos ou movidos a gás natural.

O pronunciamento da Volkswagen diz que a empresa "está assumindo sua parcela de responsabilidade pelo clima e por uma mobilidade mais saudável nas ruas alemãs".

As ofertas da fabricante valem até o fim de 2017, segundo um porta-voz da empresa disse à AFP, destacando que ela considera expandir a oferta para toda a Europa.

Na semana passada, empresas e representantes governamentais se reuniram na Alemanha para discutir formas de melhorar os altos níveis de emissões de óxido de nitrogênio (NOx) pelos carros a diesel.

Após o encontro, VW, BMW, Daimler e Opel se comprometeram a reduzir as emissões com atualizações de softwares para os veículos novos e programas de incentivo de trocas para os antigos.

As empresas do grupo VW - Audi, Skoda, Seat e outras subsidiárias - apresentaram suas opções do programa nesta terça. A luxuosa Audi também oferecerá descontos de até 10 mil euros.

A subsidiária Porsche anunciou deduções de até 5 mil euros e adiantou que vai aplicar a medida a toda a Europa.

A concorrente Daimler disse que oferecerá desconto de 2 mil euros para compradores que trocarem seus veículos a diesel por novos Mercedes-Benz, com emissões mais baixas, por volta do fim do ano, em todo o continente.

Compradores do carro elétrico Smart vão ter um abatimento de mil euros, disse um porta-voz da Daimler à AFP.

A BMW já tinha anunciado, no ano passado, que ia oferecer um bônus de até 2 mil euros na troca para clientes que escolhessem modelos novos, com emissões mais baixas, de BMW ou Mini.

As fabricantes têm sido alvo de críticas por causa dos níveis perigosos de emissão de NOx desde que a Volkswagen admitiu, em setembro de 2015, ter instalado um software de manipulação de emissões em 11 milhões de veículos a diesel no mundo.

A suspeita e as acusações se espalharam por outros grupos da Alemanha.

A imprensa ainda relatou que as fabricantes fizeram conluios para acertar detalhes técnicos, deixando a imagem do setor ainda mais prejudicada.

* AFP