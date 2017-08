Vice no US Open, catarinense Tomas Hermes entra na zona que dá acesso à elite do surfe mundial

Na Califórnia 07/08/2017 | 04h15 Atualizada em

O surfista catarinense Tomas Hermes terminou como vice-campeão do US Open de surfe na tarde de domingo em Huntington Beach, na Califórnia, e entrou na zona de classificação para a elite do surfe mundial. O torneio americano é uma das cinco etapas de dez mil pontos, as mais importantes do WQS, a segunda divisão do circuito mundial de surfe. Ele foi derrotado pelo surfista da casa Kanoa Igarashi na grande final.

Com o resultado, que lhe garantiu oito mil pontos, Hermes pulou para a quarta colocação do ranking, dentro da zona de classificação para o WCT, a primeira divisão do surfe. Além de Hermes, outros dois surfistas radicados em Santa Catarina estão entre os dez primeiros do WQS, que garantem um lugar na elite. Wiliam Cardoso é o sexto colocado, enquanto Yago Dora está na sétima colocação.

Em seu caminho até a final do US Open, Hermes derrotou os norte-americanos Griffin Colapinto, Patrick Gudauskas e o costa-riquenho Carlos Muñoz.

— O ano passado foi muito difícil para mim. Eu lesionei o meu pé. Esse resultado me deixou super feliz — afirmou o catarinense durante a cerimônia de premiação.

Local de Barra Velha, Hermes já ficou próximo da classificação para o WCT em anos anteriores e chegou a competir em algumas etapas primeira divisão como convidado. Nos próximos meses, o circuito do WQS se muda para a Europa, com etapas importantes em Portugal, França e Espanha. Em novembro, o Brasil sediará uma etapa de 6 mil pontos. A temporada terminará no Havaí, com mais duas etapas de 10 mil pontos.