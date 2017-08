Venda de veículos cresce 10,3% em julho no Estado na comparação com o mesmo período do ano passado

Economia 07/08/2017 | 05h02 Atualizada em

Pela segunda vez consecutiva o setor automotivo registrou resultado positivo em Santa Catarina. A venda de veículos novos cresceu 10,3% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o acréscimo é de 3,1% – foram emplacadas 84.097 unidades de janeiro a julho contra 81.587 nos sete meses de 2016. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



No Brasil, porém, o cenário ainda é negativo. Em julho, o setor teve retração de 2,15% e, no acumulado do ano, a queda foi de 4,99%.



O bom momento de SC vem na esteira dos números de junho, primeiro resultado positivo do Estado para um semestre desde 2012 – 1,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2015, a queda anual foi de 29%, enquanto em 2016 a taxa negativa foi de 19%.



– Santa Catarina realmente vai contra o restante do país. Um dos fatores disso é que das 1,8 mil concessionárias que fecharam no país nos últimos dois anos, em SC foram apenas 84. Ou seja, tivemos um número menor do que no restante do país. Acho que esse fator, aliado a economia de nosso Estado, que é mais homogênea, está mostrando esse número diferente com relação a média nacional – avalia o diretor-executivo da Fenabrave-SC, André Andreazza.



O crescimento no Estado na comparação com julho de 2016 foi puxado pela venda de ônibus (aumento de 75%), caminhões (21,4%), implemento rodoviário (55%), motos (18,2%), automóveis (9,83%). As únicas quedas foram nos segmentos de comerciais leves (4,98%) e motos (-2,18%).



Automóveis e comerciais leves registram alta



As vendas de automóveis e comerciais leves, que representam 70% do mercado catarinense, aumentaram 4,11% no acumulado deste ano, número comemorado por Nelson Fuchter Filho, que representa a Fenabrave na região da Grande Florianópolis. Segundo o empresário, as empresas e os consumidores, que tinham apertado o bolso durante a crise, começaram a melhorar a confiança na economia e, consequentemente, estão comprando mais. No Brasil, a alta foi de 2,33%.



– O bom sinal para nós é que o mercado de automóveis parou de cair. Muita empresa está renovando a frota, por exemplo – afirma.



Safra e melhora na economia puxam números para cima, diz empresário



Na comparação de julho com o mês anterior, a alta na venda de veículos foi de 1,15%, puxada pela aumento de emplacamentos de caminhões (18%). O diretor-executivo da Fenabrave-SC, André Andreazza, relaciona o aumento nas vendas desse segmento com a safra agrícola. Ele também acredita que na outra ponta, o aumento na comercialização dos demais veículos tem relação com a perspectiva de melhora que o país vive na economia e a baixa da inflação.



O empresário destaca ainda que o mercado de carros usados é quatro vezes maior que o de novos e que, enquanto a média histórica costumava ser de um novo para cada quatro usados, no período de crise econômica, quando o poder aquisitivo ficou restringido, esse número aumentou, passando de um novo para cada cinco usados negociados.



– Temos trabalhado para que se consiga reverter ainda mais essa curva (de vendas), que há cinco anos está em queda e continua assim no Brasil. Aqui no Estado, começamos a fazer essa reversão do volume de vendas. Isso é um processo e nossa expectativa é de que isso siga até o fim do ano – conclui Andreazza.