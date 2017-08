Usuários do transporte coletivo enfrentam fila mas não recebem dinheiro do cartão SIM em Itajaí

Impasse 07/08/2017 | 18h54 Atualizada em

Foto: Bianca Ingletto / RBS SC

A fila para reaver o dinheiro retido no cartão dobrou a quadra ao redor do escritório da Coletivo Itajaí nesta segunda-feira, no primeiro dia de atendimento ao público desde que a empresa deixou de prestar o serviço de ônibus em Itajaí. Quem tinha expectativa de reaver os créditos imediatamente, no entanto, saiu desapontado. A empresa distribuiu apenas 40 senhas e prestou informações _ mas não deu nenhuma previsão de data para o pagamento.



Desde o dia 31 de julho a prefeitura aguarda informações da Coletivo Itajaí sobre o valor que está retido nos cartões, sem resposta. A estimativa é que seis mil pessoas tenham direito ao ressarcimento, que pode chegar a R$ 1 milhão.



Fiscais do Procon estiveram na sede da empresa para acompanhar o andamento do processo e contaram 300 pessoas aguardando na fila. O órgão de defesa do consumidor determinou que a empresa entregasse senhas a todos, para que voltem nos próximos dias.



O Procon fez um auto de constatação, descrevendo a maneira como a empresa está lidando com os créditos dos usuários e identificar possíveis infração ao Código de Defesa do Consumidor. Esse documento vai balizar as próximas ações, que ainda não foram definidas.



O que se sabe, por enquanto, é que nesta semana e na próxima a Coletivo Itajaí vai apenas fazer o recadastramento de quem tem créditos a receber. E o usuário, que já enfrenta falta de linhas, de horários e uma das tarifas mais caras de Santa Catarina, terá mais esse incômodo pela frente.