 Usina hidrelétrica do Piraí abre para visitação neste fim de semana

Atração turística 07/08/2017 | 16h42 Atualizada em

Uma das atrações turísticas de Joinville, a usina hidrelétrica do Piraí, no bairro Vila Nova, abre para visitação neste fim de semana, no dia 12 de agosto. Além da beleza exuberante da região, os visitantes podem conhecer o sistema de funcionamento da hidrelétrica e a integração entre o meio ambiente e a tecnologia. Localizada no final da Estrada do Salto 1, ao pé da cachoeira do Piraí, a hidrelétrica é uma das únicas do Estado a gerar energia sem sofrer interrupções. Fundada em 1908, a hidrelétrica foi a primeira construída em Santa Catarina

Podem fazer a visita pessoas com mais de 15 anos, obrigatoriamente trajando calçados fechados (não é permitido acesso a menores de 15 anos, mesmo que acompanhados de responsáveis). O horário de visitação será das 14 às 17 horas. Em caso de chuva, a visita será cancelada. A visitação é gratuita.



Usina hidrelétrica do Piraí é uma das atrações da área rural de Joinville

As visitas são feitas em grupos formados por até 15 pessoas, guiadas por técnicos da Celesc, da Fundação Turística de Joinville, do Corpo de Bombeiros Voluntários e do grupo de trilhas Cachorro do Mato. A visitação é gratuita. Em 2016, cerca de 1,8 mil pessoas visitaram a usina hidrelétrica, de acordo com Sérgio Luis da Silva, coordenador de turismo rural da Fundação Turística de Joinville. Na última visita, em julho, foram 438



Foto: Alessandro Sanches / Celesc





















="credito">Foto: Alessandro Sanches / Celesc