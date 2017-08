Turco Ramil Guliyev surpreende e conquista título mundial dos 200m rasos

Mundial de atletismo 10/08/2017 | 18h42 Atualizada em

O velocista turco Ramil Guliyev surpreendeu no Mundial de Atletismo de Londres ao vencer a final dos 200 metros, superando o favorito ao ouro, o sul-africano Wayde Van Niekerk, nesta quinta-feira (10).



Guliyev, vencedor da prova com tempo de 20s9, superou Van Niekerk (20s11), prata, e o trinitino Jereem Richards (20.11), bronze.

A vitória de Guliyev, 27 anos, é uma imensa surpresa, num momento em que o mundo do atletismo aguardava um duelo entre Van Niekerk e o betchuano Issac Makwala, apenas 6º colocado (20s44).

Van Niekerk, sagrado na terça-feira bicampeão mundial dos 400 metros, distância da qual é também o atual campeão olímpico, tinha como ambição uma dobradinha 200-400 m, feito alcançado somente pelo americano Michael Johnson no Mundial-1995 e Jogos-1996.

Nas outras finais do dia, os Estados Unidos brilharam intensamente, conquistando dois ouros.

O americano Christian Taylor, atual bicampeão olímpico, venceu o salto triplo com a marca de 17,68 m, superando por pouco o compatriota Will Claye (17,63 m), que já havia sido vice-campeão nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2012. O bronze ficou com o português Nelson Évora (17,19 m).

Taylor conquistou seu terceiro título mundial, após 2011 e 2015, confirmando sua supremacia na prova, mas falhou novamente em quebrar o recorde do britânico Jonathan Edwards (18,29 m em 1995). A melhor marca da carreira do americano é 18,21 m.

Nos 400 metros com barreira feminino o título mundial ficou com a americana Kori Carter, de 25 anos, sua primeira vitória em grande competição na carreira.

Carter, com tempo de 53 segundos e 07 centésimos, cruzou a linha de chegada à frente da compatriota Dalilah Muhammad (53s50), atual campeã olímpica, e da jamaicana Ristananna Tracey (53s74).

A tcheca Zuzana Hejnova, bicampeã do mundo (2013 e 2015), terminou na quarta colocação (54s20).

