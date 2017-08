Tufão deixa dois mortos no Japão

Tóquio 07/08/2017 | 06h24

A passagem do tufão Noru pela costa oeste do Japão, com chuvas torrenciais e o cancelamento de centenas de voos, deixou dois mortos e isolou diversas ilhas.

O tufão Noru, com rajadas de vento de 162 km/h, atingiu a costa oeste do Japão às 15H30 (3H30 de Brasília), no município de Wakayama, segundo a agência nacional meteorológica nipônica.

Durante o fim de semana, o tufão provocou a morte de um homem de 60 anos na ilha de Yakushima, que fica a mil quilômetro de Tóquio.

Na ilha vizinha de Tanegashima um homem de 80 anos faleceu ao ser arrastado pela água.

O tufão provocou o cancelamento de 400 voos, principalmente no oeste do Japão, e perturbou algumas linha ferroviárias.

* AFP