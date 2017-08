Trump promete "fogo e ira" à Coreia do Norte caso ameaças nucleares continuem

Bedminster 08/08/2017 | 18h09 Atualizada em

O presidente americano Donald Trump prometeu, nesta terça-feira (8), responder com "fogo e ira" à Coreia do Norte, caso o país prossiga com suas ameaças aos Estados Unidos pelo desenvolvimento de seu arsenal nuclear.

— É melhor que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos Estados Unidos. Enfrentarão fogo e ira como o mundo nunca viu — declarou Trump em seu clube de golfe, em Nova Jersey, onde passa as férias.



O Conselho de Segurança da ONU impôs novas medidas contra Pyongyang — capital e maior cidade da Coreia do Norte, situada às margens do rio Taedong —, que podem custar ao país U$ 1 bilhão de dólares anuais e afetariam o comércio com a China, sua principal aliada e parceira econômica.

O regime de Kim Jong-Un respondeu que o endurecimento das sanções não impedirá o desenvolvimento de seu arsenal nuclear.



O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, descartou um rápido retorno ao diálogo com a Coreia do Norte, estimando que as novas sanções demonstram que o mundo perdeu a paciência com as ambições nucleares de Pyongyang.



O regime norte-coreano testou vários dispositivos atômicos e lançou com sucesso dois mísseis balísticos intercontinentais, capazes de chegar aos EUA.