Trump e Macron têm conversa telefônica sobre Coreia do Norte

Washington 12/08/2017 | 15h46

O presidente americano, Donald Trump, reafirmou neste sábado que seu país está pronto para tomar, se necessário, "medidas militares" contra a Coreia do Norte, durante uma conversa telefônica com o colega francês, Emmanuel Macron, informou a Casa Branca.

"Os Estados Unidos, com seus aliados, estão prontos para colocar em prática uma gama completa de medidas diplomáticas, econômicas e militares" para pôr fim à ameaça nuclear norte-coreana, assinala o comunicado.

"Os presidentes Trump e Macron se comprometeram a trabalhar em conjunto e com seus aliados para aplicar as sanções das Nações Unidas e obter a desnuclearização da Coreia do Norte", acrescenta a nota.

"Ambos os presidentes concordaram em manter contato nos próximos dias", indicou a presidência francesa sobre a conversa telefônica.

* AFP