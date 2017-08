Trump diz ter soluções militares "posicionadas e carregadas" para ataque a Coreia do Norte

Cenário internacional 11/08/2017 | 09h39 Atualizada em

O presidente Donald Trump voltou a a ameaçar a Coreia do Norte e afirmou que os Estados Unidos têm "preparadas" opções militares. O país asiático vem causando instabilidade no cenário internacional ao dar seguimento à corrida armamentista com ogivas nucleares.

— As soluções militares estão posicionadas, travadas e carregadas, caso a Coreia do Norte atue sem sabedoria. Esperamos que Kim Jong-un encontre outro caminho! — tuitou Trump, utilizando termos militares.

Ao longo da semana, Trump endureceu o discurso contra o ditador norte-coreano. Na terça-feira (8), o presidente dos EUA ameaçou com "fogo e fúria" se Kim Jong-un prosseguisse com as ameaças e a corrida armamentista, mas na quinta-feira disse que talvez a advertência "não tenha sido dura o bastante".

A tensão entre os dois países aumentou depois que a Coreia do Norte testou com sucesso dois mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), que, segundo analistas, poderiam alcançar o território americano.

O governo americano conseguiu convencer o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a aprovar, por unanimidade, um novo pacote de sanções contra o regime norte-coreano.

Mas Kim Jong-un ameaçou, nesta semana, lançar quatro mísseis perto da ilha americana de Guam, um território estratégico no meio do Pacífico que abriga uma base naval, onde habitam quase 6 mil soldados norte-americanos.

