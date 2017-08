Trump condena a violência racista em Charlottesville

Washington 14/08/2017 | 14h43

O presidente Donald Trump condenou energicamente nesta segunda-feira o racismo, acusando diretamente os supremacistas brancos, os membros da KKK e os neonazistas de estarem por trás das violências racistas que deixaram uma pessoa morta e várias feridas em Charlottesville, no sábado.

"O racismo é o mal", declarou Donald Trump.

"E aqueles que provocaram a violência em seu nome são criminosos e bandidos, incluindo a KKK, os neonazistas, os supremacistas brancos e outros grupos que disseminam o ódio e são repugnantes a tudo que prezamos como americanos".

Após as violências registradas no sábado, Trump expressou no Twitter suas "profundas condolências aos familiares e aos colegas oficiais do policial do Estado de VA que morreu hoje".

"Condolências à família da jovem mulher que morreu hoje, e meus melhores desejos para todos aqueles que ficaram feridos em Charlottesville, Virginia. É muito triste!", acrescentou o presidente.

Mas o fato de o presidente Donald Trump não ter criticado grupos da ultradireita provocou críticas, inclusive de membros do Partido Republicano.

* AFP