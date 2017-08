Troca de camisas com atleta, treino no CT do Barça: o domingo da Chapecoense na Espanha

Troféu Joan Gamper 06/08/2017 | 14h24 Atualizada em

O elenco da Chapecoense está dividido em dois neste momento. Enquanto parte do grupo está em Curitiba em concentração para o jogo contra o Coxa, às 16h deste domingo, pelo Brasileirão, a outra metade do elenco está em Barcelona, já se preparando para o duelo amistoso contra o Barça, às 15h30min desta segunda-feira, pelo troféu Joan Gamper.



Para encarar um dos melhores times do mundo, o grupo do Verdão treinou na tade deste domingo na Cidade Esportiva Joan Gamper - nome do centro de treinamento do clube catalão, em homenagem a um dos ex-presidentes.

O lateral Alan Ruschel, sobrevivente do acidente aéreo na Colômbia, que tem o seu retorno aos gramados marcado justamente neste confronto, foi um dos convocados para a entrevista coletiva antes da atividade e falou sobre as expectativas. Entre um dos desejos, além de voltar a jogar futebol, está trocar a camisa com o argentino Lionel Messi.

- Seria um presentão trocar a camisa com o Messi, o melhor jogador do mundo, um dos melhores da história. Para mim, seria gratificante. É óbvio que o jogo de segunda-feira vai representar muito mais do que isso. Como falei, no primeiro dia que saí do hospital, eu voltaria a jogar para honrar o pessoal que não está mais com a gente. Graças a Deus, estou aqui e vou poder fazer isso - declarou.

Enquanto aguarda pela oportunidade de trocar camisa com o meia argentino, Ruschel já ganhou um presente de um atleta do Barcelona. O pivô Ferrão, que é natural de Chapecó e atua pela equipe catalã no futsal, esteve presente no treino da Chape para trocar camisas com o lateral do Verdão.

