Treinador Milton Cruz forma "primeira" escalação do Figueirense

A primeira escalação de Milton Cruz como técnico do Figueirense apareceu no treinamento da tarde desta quinta-feira, no gramado do Orlando Scarpelli. O novo comandante alvinegro começou como o previsto. O primeiro treino tático foi para conhecer as peças que tem nas mãos para o objetivo inicial: tirar a equipe do Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso a equipe de início teve os mesmos atletas que iniciaram o triunfo por 1 a 0 sobre o Paysandu, no sábado passado, quando da última rodada do turno da competição.

O onze inicial teve: Saulo; Dudu Vieira, Leandro Almeida, Bruno Alves e Henrique Trevisan; Zé Antônio, Patrick, Ferrugem, Renan Mota e Robinho; Henan. Trevisan, que estava no trio de zagueiros na Curuzu, atuou como lateral, pelo lado esquerdo, na equipe montada no 4-2-3-1. Porém, Milton Cruz mexeu no esquema ainda no decorrer da atividade.

Uma troca única, mas que fez a formação organizada em 4-3-3. O zagueiro Bruno Alves foi sacado, Trevisan formou dupla com Leandro Almeida e abriu espaço para que Zé Love surgisse no tridente ofensivo. O trio de ataque foi o mesmo do retorno de Zé Love aos jogos do Figueirense – a derrota para o Vila Nova, em casa, por 1 a 0, pela 17ª rodada da Série B.

O treinador ainda não deixou clara qual será a cara alvinegra em seu comando. Tem ainda mais dois treinamentos, hoje e amanhã, para que fique o mais próximo do desejado e, enfim, a equipe inicie a reação no campeonato. No sábado, às 19h, o Figueira encara o Goiás, na casa alvinegra.

