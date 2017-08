Torcedores do Nacional do Uruguai são presos por furto em Balneário Camboriú

Segurança 08/08/2017 | 09h30 Atualizada em

Quatro torcedores do Nacional do Uruguai foram presos na madrugada desta terça-feira em Balneário Camboriú suspeitos de fazer um arrastão em um posto de combustíveis.



Segundo a Polícia Militar, o grupo estava viajando de ônibus do Uruguai até o Rio de Janeiro para acompanhar a partida do Nacional contra o Botafogo, na próxima quinta-feira.



Por volta da 1h, o ônibus parou em um posto de combustíveis na Av. Marginal Leste, bairro dos Estados. Em seguida, os quatro entraram na loja de conveniências e começaram a roubar produtos como bebidas e comidas.



A PM abordou o ônibus e alguns dos suspeitos foram identificados pelos funcionários. A maior parte dos produtos roubados já teria sido consumida e, ainda de acordo com a polícia, alguns torcedores tentaram devolver alguns itens na loja após serem abordados.



Diante do flagrante, os quatro torcedores foram presos e encaminhados para a delegacia.