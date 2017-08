Torcedor da Chapecoense vai até Barcelona para testemunhar a história

Troféu Joan Gamper 07/08/2017 | 05h30 Atualizada em

Sete de agosto de 2017. Anote esta data. Será lembrada no futuro como um dos momentos mais emblemáticos da história da Chapecoense e do futebol de Santa Catarina, o dia em que o Verdão enfrentou o Barcelona, no Camp Nou lotado para reverenciar o clube que sobreviveu à maior tragédia do futebol mundial. O gigante espanhol convidou a Chape para a partida amistosa como forma de homenagear as 71 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, em 29 de novembro do ano passado, quando a Chapecoense se dirigia para a final da Copa Sul- Americana.

Disputar o troféu Joan Gamper não é privilégio para muitos. Para testemunhar e sentir de perto esta emoção, torcedores da Chapecoense cruzaram o Atlântico e garantiram os ingressos para o confronto na Espanha. É o caso do gerente de relacionamento Diego Mandrik.

— Estar aqui é uma sensação única, é uma mistura de sentimentos por tudo que a gente passou. Não deixa de ser um jogo festivo, mas o intuito é a solidariedade pelas pessoas boas que perdemos. Não eram apenas bons jogadores, bons dirigentes, mas eram bons cidadãos, com muito caráter e princípios. Nunca imaginávamos jogar contra o Barcelona. Pelas circunstâncias, é estranho. Se não tivesse acontecido (o acidente), não teria esse jogo — reflete o chapecoense de 34 anos.

Desde que foi anunciada a partida, ele se propôs a viajar. Primeiro, iria só para o jogo. Depois, conseguiu 10 dias de férias e aproveitou para conhecer outros países, como Portugal e França. Por onde passa com a camisa da Chape, chama a atenção e recebe carinho.

— Foi bem legal, eu fiz escala em Washington e parei lá para conhecer a Casa Branca. Um americano me viu e chamou: "Chapecoense, Chapecoense". Depois, falou para outro, que também conhecia. Onde você passa, veem o escudo da Chape na camisa a maioria sabe quem é, solidariza, o que é um sentimento bem legal — conta Madrik.

Somente uma agência de turismo de Chapecó vendeu dez pacotes para torcedores que viajaram para ver o time. Não há previsão de quantos apoiadores estarão em Barcelona para apoiar a equipe, mas é fácil afirmar que, no Camp Nou, ninguém estará torcendo contra a Chapecoense.

O duelo está marcado para as 15h30min (horário de Brasília) desta segunda-feira.



