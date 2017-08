TJ-SC quer provas de advogado e vai investigar denúncia contra magistrado

Moacir Pereira 07/08/2017 | 19h02 Atualizada em

Durante reunião informal o Pleno do Tribunal de Justiça decidiu, por consenso, investigar a denúncia do advogado Felisberto Córdova contra o desembargador Eduardo Gallo Junior, por proposta de suposta propina no julgamento de ação milionária na 1ª. Câmara de Direito Cível.

Ao final de mais de duas horas de sessão, o desembargador João Henrique Blasi foi designado porta voz do Judiciário e concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente, desembargador Torres Marques. Presentes também os desembargadores Newton Trisotto, Ricardo Roessler, Julio Knoll e Getúlio Correa.

Foram três as medidas aprovadas: 1. Interpelar o advogado para que apresenta as provas contra o magistrado: 2. Enviar expediente a OAB-SC, pedindo a aplicação do Código de Ética do Advogado sobre a ação do denunciante; 3. Oficiar ao Ministério Público Estadual para apurar a existência em tese de crime de desacato.

A entrevista começou com manifestação do presidente Torres Marques sobre as diretrizes de transparência total que sua gestão adota no Judiciário Catarinense.

Na sequência, o desembargador João Henrique Blasi proclamou com mais ênfase: "O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não foi, não é e não será uma corte de aparências. Vamos apurar todos os fatos".

O desembargador Eduardo Gallo, por sua vez, terá cinco dias, após notificado, para apresentar sua defesa ainda na fase administrativa.

O presidente Torres Marques informou ter inteirado a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, sobre as medidas adotadas pelo Tribunal de Santa Catarina.

Blasi afirmou que o episódio "foi o mais grave nos 125 anos de história do Tribunal".



