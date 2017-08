Tillerson busca apoio da Tailândia contra Coreia do Norte

Bangcoc 08/08/2017 | 07h47

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, viajou para a Tailândia nesta terça-feira (8) na tentativa de convencer Bangcoc a isolar Pyongyang.

É a primeira visita de um chefe da diplomacia americana ao país asiático desde o golpe de Estado de 2014.

Os Estados Unidos se preocupam com o número crescente de empresas norte-coreanas de exportação e importação que usam Bangcoc como centro de operações regional, com mudanças frequentes de nome, disse à imprensa um alto diplomata que acompanha Tillerson.

Aliado tradicional de Washington, a Tailândia é um dos poucos países do Sudeste Asiático com uma embaixada da Coreia do Norte e que mantêm relações comerciais de peso com Pyongyang.

Washington queria convencer os militares tailandeses a fecharem as empresas-fantasma para cortar o canal comercial usado pela Coreia do Norte sem restrições até agora, acrescentou o funcionário.

Também pede que endureça o regime de vistos para os norte-coreanos, um dos menos exigentes. O diplomata insistiu, porém, na importância de que isso não afete os refugiados norte-coreanos. Muitos fogem através da Tailândia para a Coreia do Sul.

Tillerson deve se reunir com o chefe da junta militar, general Prayut Chan-O-Cha.

Na segunda-feira, durante uma visita a Manila, o secretário de Estado excluiu a possibilidade de um regresso rápido ao diálogo com a Coreia do Norte. Para Tillerson, o novo pacote de sanções imposto a Pyongyang mostra que o mundo perdeu a paciência com suas ambições nucleares.

* AFP