Terremoto mata pelo menos 19 pessoas na China

Ao menos 19 pessoas morreram em um terremoto de 6,5 graus de magnitude registrado em uma região remota da província de Sichuan (sudoeste da China) na terça-feira, informou a imprensa oficial, que teme um balanço de mais de cem vítimas fatais. De acordo com o canal estatal CCTV, o tremor deixou também 247 feridos, 40 deles em estado grave.

O tremor aconteceu às 21h20min (10h20min de Brasília), perto de um local onde foi registrado outro terremoto intenso de 8 graus de magnitude, em 2008, que deixou 87 mil pessoas mortas ou desaparecidas.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o epicentro do terremoto foi localizado a 284 km ao norte da capital provincial e a uma profundidade de 10 km. A zona é cenário frequente de terremotos.

Pelo menos cinco dos mortos eram visitantes em uma zona turística que compreende um parque nacional muito conhecido, segundo a mesma fonte.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu "esforços completos para organizar rapidamente os trabalhos de socorro e resgatar os feridos", de acordo com a agência oficial Xinhua.



A região afetada, o condado de Jiuzhaigou, inclui um dos parques nacionais mais famosos do país, que faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco.

O jornal Diário do Povo informou que mais mais de cem pessoas ficaram presas no parque nacional e publicou um vídeo no Twitter que mostra os turistas organizando fogueiras durante a noite. Mais de 38 mil turistas visitavam o local na terça-feira.

O terremoto foi sentido em uma vasta região, da capital provincial de Chengdu, a 284 km do epicentro, até a grande cidade de Xian, a mais de 400 km.