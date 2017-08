Terceiro no Brasileiro, São José Istepôs foca nos treinos e só volta a jogar em setembro

Futebol Americano 08/08/2017 | 15h46 Atualizada em

Jogando no campo do Forquilhão, São José Istepôs venceu time paranaense por 16 a 7 Foto: São José Istepôs / Divulgaçaõ

Ainda saboreando a vitória sobre o Curitiba Brown Spiders por 16 a 7, no campo do Forquilhão, no domingo, o São José Istepôs ganha folga na tabela e tem quase um mês para se dedicar somente aos treinamentos. É que o próximo compromisso pela Conferência Sul do Brasil Futebol Americano (BFA) está marcado para o dia 3 de setembro, contra outro time paranaense, o Paraná HP, dessa vez fora de casa. Até a data do confronto, os catarinenses vão trabalhar três vezes por semana com foco no crescimento da equipe.

— Teremos um intervalo maior até a próxima partida, mas a equipe irá manter seu sistema de treinamento que vem mostrando resultado, tanto técnica quanto psicologicamente. Já estamos estudando, para este período, um fim de semana de concentração e ajudando ainda mais na preparação da equipe — prevê o coach de defesa do Istepôs, Francisco de Bem.

Com o triunfo de domingo passado, a equipe subiu para a terceira colocação (50:3 pontos) na Conferência Sul da BFA, que reúne os times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em três jogos, o time venceu dois e perdeu um. O líder invicto na competição é o Santa Maria Soldiers (88:33 pontos). Os dois melhores de cada uma das quatro conferências garantem vaga para as fases finais.



Contra o Brown Spiders, destaque novamente para João Paulo Ramos, running back camisa 46. O jogador do São José Istepôs marcou um touchdown e fez 140 jardas na partida. O outro pontuador da equipe foi o quarterback, Vinícius Bozzo. Na defesa, Ramon Yoss foi o destaque.



