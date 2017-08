"Temos que ser mais felizes nas finalizações", cobra técnico do Avaí

Série A 06/08/2017 | 22h26 Atualizada em

Depois de uma atuação desastrosa diante do Atlético-PR, quando foi goleado por 5 a 0, o Avaí apresentou um time mais competitivo, forte na marcação e buscando o gol. Não foi o suficiente para bater o Santos, na noite deste domingo, na Ressacada – o jogo terminou sem gols. Mas, para o técnico Claudinei Oliveira, a equipe apresentou uma melhora e teve condições de vencer a partida. Para o returno do Brasileirão, o Leão terá de fazer bem mais para sair do Z-4.

— Acho que a gente teve boas atuações em jogos que não ganhamos. Os 18 pontos são metade do que a gente precisaria. (Na Série B do ano passado) A partir da segunda rodada, em 18 jogos, o Avaí fez 43 pontos. Aí vão dizer: ¿Ah, na Série A vai conseguir?¿ Não sei, mas a gente vai tentar. Os jogadores se doaram, mostraram que estão interessados, a gente vai ser mais feliz. Temos que fazer mais gols, estamos criando e temos que ser mais felizes nas finalizações. Se a gente não fizer gols, a gente não vai sair dessa posição — disse o treinador.

Diante do Peixe, Claudinei ressaltou o equilíbrio do time. Ele espera que contra o Vitória, às 19h do próximo sábado, no Barradão, a equipe tenha a mesma postura deste domingo.

— Encontramos equilíbrio para início do returno, e contra o Vitória vamos começar a apresentar bom futebol que a gente apresentou contra adversários grandes. A pontuação no turno ficou abaixo do esperado. Fizemos bons jogos contra Corinthians e Cruzeiro, e contra o Atlético-PR foi um desastre. Hoje, nosso primeiro tempo foi bom, pra mim melhor tempo nosso na competição. Conseguimos pressionar a saída de bola e tivemos sucesso em alguns lances. No segundo tempo, tivemos queda no rendimento físico, fizemos mudanças. No geral, enfrentamos o terceiro colocado da competição, o Santos, uma grande equipe, com grande técnico, fizemos grande jogo. Se tivéssemos mantido isso em outros jogos, teríamos pontuado mais — resumiu.



Claudinei disse que Junior Dutra pediu desculpas aos colegas de time no vestiário. Nos acréscimos, o atacante perdeu uma grande oportunidade de fazer o gol da vitória. Na saída de campo, o lateral Capa disse que a equipe precisa ser mais solidária.

— No vestiário, o Dutra pediu palavra e pediu desculpas aos companheiros. Se ele poderia tocar a bola, se tinha companheiro ali, poderia ter passado e a bola se enroscado no zagueiro, e agora todo mundo ia estar dizendo por que ele não chutou. Era o último lance do jogo. Tranquilo, isso é normal. Jogador acha que o passe poderia ser pra ele.



