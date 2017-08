Técnico do Criciúma observa reservas em jogo-treino enquanto titulares fazem regenerativo

Retorno ao trabalho 10/08/2017 | 14h20 Atualizada em

Enquanto os titulares do Criciúma fazem regenerativo no Centro de Treinamento (CT) do clube, os reservas e quem atuou por menos tempo diante do Santa Cruz participam de um jogo-treino na tarde desta quinta-feira. A partida é contra o Real, de Capão da Canoa (RS), às 15h, no CT do bairro Cristo Redentor. O técnico Luiz Carlos Winck quer observar as peças que estão à disposição.

Depois de alguns desfalques na última rodada, por conta de lesões ou de suspensão automática por cartão, Winck precisou contar com atletas que não vinham atuando, e o resultado foi positivo. Alex Maranhão deu assistência para o gol de Silvinho e marcou o dele para garantir a vitória tricolor. Erick Flores, que entrou no lugar de Kalil, deu boa movimentação ao setor ofensivo. Por isso, Winck quer aproveitar para deixar todo o elenco com ritmo de jogo.

Na sexta-feira, o grupo tem treino programado para a manhã. O final de semana será de folga. O treinador disse ao final da partida contra o Santa Cruz que o descanso dos atletas faz parte do trabalho de recuperação.

A partir da próxima semana, o treinamento volta ao normal e Winck deve definir quem enfrenta o Oeste, às 20h30min de sexta-feira, no Heriberto Hülse.

