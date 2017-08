TCEs vão julgar contas dos partidos no período entre 2013 e 2015

Moacir Pereira 12/08/2017 | 03h15 Atualizada em

Tribunais de Contas dos Estados vão julgar as contas dos partidos políticos no período entre 2013 e 2015, ainda não analisadas. Decisão consta do convênio firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Associação dos Tribunais de Contas.

Pelo TCE catarinense assinou o acordo o conselheiro Herneus de Naddal, que conversou longamente com o ministro Gilmar Mendes sobre o novo encargo. Os Tribunais estarão mais atentos, também, às campanhas de 2018.

Cobrança

A Controladoria Geral da União enviou ofício à Diretoria da Celesc, indagando quais foram as providências tomadas em relação aos Diretores Tadeu Oneda e Ênio Andrade Branco, e a Antônio Gavazzoni, do Conselho de Administração. Os três foram citados nas delações dos diretores do grupo Odebrecht. O Conselho de Administração decidiu responder que não havia medidas a tomar e que os três continuam exercendo suas funções na estatal.

Reconhecimento

Câmara Municipal de Joinville aprovou moção de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, iniciativa do vereador Rodrigo Coelho (PSB). Na justificativa, a exemplar atuação da entidade durante mais de 102 anos em defesa do empreendedorismo, das bandeiras comunitárias e da formação da cidadania. Destacou, ainda, o papel relevante em projetos de geração de emprego e renda.

Doação

Presidente da Havan, Luciano Hang, atendeu convite da Secretaria da Fazenda e fez doação de R$ 900 mil para compra de medicamentos e aquisição de combustíveis das ambulâncias do Samu. Destina-se aos serviços de emergência. A liberação será feita em seis parcelas até dezembro deste ano.

Curtas

*Lançado em Lages o Salão do Livro da Serra Catarinense, que acontecerá entre 11 e 17 de setembro. Serão homenageados o jornalista Névio Fernandes e a primeira vereadora e medica de Lages, Wilma Carrilho.

*Troco Solidário, projeto social do Fort Atacadista, completa 10 anos com doação de 5 milhões de reais beneficiando 160 instituições do Estado.

