Talibãs libertam 235 reféns no norte do Afeganistão

Mazar-e Sharif 08/08/2017 | 13h42

Mais de 235 civis foram libertados pelos talibãs nesta terça-feira à noite (hora local), na província de Sare-Pul, no norte do Afeganistão - anunciou Zabihullad Amani, porta-voz do governador.

"Esta noite, 235 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram libertadas de Mirzawalang como resultado da mediação feita por anciãos locais e por autoridades provinciais", informou Amani.

"Eles foram levados em segurança para a cidade de Sar-e Pul city, mas ainda há um número desconhecido de pessoas sendo mantidas como reféns lá", acrescentou.

* AFP