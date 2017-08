Talibãs e Estado Islâmico acusados de matar 50 civis no Afeganistão

Cabul 07/08/2017 | 09h04

Os talibãs e o grupo Estado Islâmico (EI) mataram mais de 50 civis no norte do Afeganistão, denunciaram nesta segunda-feira as autoridades, destacando que esta operação confirma a aliança pontual entre os dois movimentos radicais.

A matança ocorreu na localidade xiita de Mirza Olong.

Os talibãs reivindicaram no domingo a posse do distrito de Sayad, ponto estratégico situado a alguns quilômetros da capital provincial de Sare-Pul, mas desmentiram ter matado civis em colaboração com o EI.

No entanto, as autoridades locais e o presidente afegão Ashraf Ghani, que publicou um comunicado, afirmam que ao menos 50 pessoas, em sua maioria civis, foram massacradas no sábado passado.

Segundo as fontes, foram executadas por bala ou decapitadas.

* AFP