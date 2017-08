Suspeito de estuprar menina de quatro anos em Santa Catarina é preso no Paraná

Segurança 08/08/2017 | 18h20

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de ter estuprado uma menina de quatro anos em Florianópolis foi preso preventivamente nesta terça-feira no município de Paranaguá, no Paraná. O crime teria ocorrido em maio deste ano, mas segundo a polícia, quando o mandado de prisão preventiva foi expedido, o homem já tinha abandonado a casa em que vivia, que era vizinha à residência da vítima, e fugido. Ele era considerado foragido.

Conforme detalhes repassado pela Delegacia de Proteção à Criança (DPCAMI) da Capital, o crime de estupro de vulnerável era investigado desde que a família da vítima comunicou o fato as autoridades, no dia 5 de maio. Após ser constatado que o suspeito havia fugido, novas investigações foram feitas até se chegar ao fato de que o homem teria fugido para o Estado vizinho, onde tinha parentes. Assim, a Polícia Civil do Paraná foi avisada e, em conjunto com as autoridades de SC, localizaram o suspeito para cumprir o mandado.

Leia também:

Sob forte aparato policial, novo complexo da SSP é inaugurado em Florianópolis