Southampton passa a ser propriedade de investidores chineses

Londres 14/08/2017 | 13h27

O Southampton é mais um clube a ter investimentos chineses, depois do empresário Gao Jisheng comprar parte das ações do clube inglês, nesta segunda-feira, segundo a proprietária suíça Katharina Liebherr.

"Depois de um longo e produtivo trabalho, entramos com um novo patrocínio com a família Gao. A ideia do que podemos conquistar juntos me entusiasma", escreveu Liebherr, em carta pública para os torcedores do time do sul da Inglaterra.

O Southampton não especificou os detalhes da transação, mas segundo o jornal Daily Mail e a BBC, Gao teria comprado 80% das ações do clube por valor estimado de 220 milhões de euros.

Gai Jisheng e Liebherr comunicaram que o atual presidente do clube, Ralph Krueger, vai se manter no posto.

O clube, que estava na terceira divisão em 2011, chegou à final da Copa da Liga e terminou na 8ª colocação da Premier League na última temporada.

Jogadores como Theo Walcott (Arsenal), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Adam Lallana (Liverpool) e Gareth Bale (Real Madrid) saíram das categorias de base do clube.

* AFP