"Sonho realizado", destaca Alan Ruschel, da Chapecoense

O roteiro de um filme com final feliz. Sobrevivente do trágico acidente com a equipe da Chapecoense no ano passado, Alan Ruschel escreveu no gramado do Camp Nou um episódio histórico para o futebol e a Chapecoense - e para o mundo. O lateral-esquerdo está de volta, recuperado e pronto para competir. Diante do Barcelona, ele atuou por pouco mais de 30 minutos e foi substituído ainda no primeiro tempo por Guerrero. Saiu de campo ovacionado pelo público. Antes de ir para o intervalo do jogo, disse que havia concretizado um sonho.

— Pra mim está sendo um sonho realizado. Pude mostrar para o treinador, para o mundo inteiro, que estou pronto para voltar a competir, jogar bola. Hoje o resultado é o que menos importa. Só de jogar, fazer o que mais amo... isso é o que importa. Mostrar o prazer de viver, de estar vivo. Prazer de fazer o que amo. Pude demonstrar tudo isso em campo. Agora é tocar minha vida, tenho aí mais nove, dez anos de carreira, e quero aproveitar da melhor maneira possível — destacou o jogador.

Retorno de Alan Ruschel inspira a Chapecoense contra o gigante espanhol

Antes da partida, Alan Ruschel, Jackson Follmann e Neto, também sobreviventes do acidente, tiraram fotos com os craques Messi e Suárez. No fim do primeiro tempo, Alan trocou de camisa com o argentino.

— Falei com ele, um cara simples, humilde, demonstrou tudo aquilo que a gente vê de fora aqui dentro — elogiou Alan Ruschel.



