Sobrevivente do Holocausto morre em Israel aos 113 anos

Kristal (centro) junto do representante do Guinness (direita) e dos filhos e netos Foto: Dvir Rosen / AFP

O sobrevivente do Holocausto Yisrael Kristal, identificado pelo Livro Guinness dos Recordes Mundiais como o homem mas velho do mundo, faleceu nesta sexta-feira (11), aos 113 anos, informou a imprensa israelense. Ele nasceu em 15 de setembro de 1903 em Zarnow, na atual Polônia. O Guinness o reconheceu como o homem mais velho do mundo em março de 2016.

"Yisrael Kristal morreu na sexta-feira, um mês antes do seu 114º aniversário", indicou o jornal israelense Haaretz em sua edição on-line. Segundo o site Ynet, Kristal deixa dois filhos, nove netos e 32 bisnetos.

Em setembro de 2016, celebrou seu Bar Mitzvah, uma das cerimônias mais importantes no judaísmo, já que não pôde fazer isso um século antes.

Kristal sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e viveu em Lodz, na Polônia recém-independizada, até a invasão nazista, em 1939. Foi deslocado a um gueto da cidade e, quatro anos depois, o enviaram ao campo de concentração de Auschwitz.



Durante o Holocausto, perdeu a esposa e dois filhos. Segundo o Guinness, quando os Aliados liberaram os campos de concentração, Yisrael pesava apenas 37 quilos. Foi o único sobrevivente da sua família e emigrou a Haifa, no norte de Israel, com sua segunda esposa e seu filho em 1950. Lá, teve uma próspera empresa de doces até se aposentar.